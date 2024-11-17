UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Росіяни запустили ракети по Україні зі стратегічних бомбардувальників

Фото: російська авіація запустила ракети в напрямку України (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські стратегічні бомбардувальники Ту-95 запустили ракети в напрямку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Зафіксовано пуски ракет зі стратегічних бомбардувальників", - йдеться у повідомленні від 5:42.

О 5:55 моніторингові канали повідомили про повторні пуски ракет і пускові маневри з району Астрахані.

Якщо пуски реальні - ракети залетять у повітряний простір України о 06:30 - 07:00.

Нічна повітряна атака Росії

Ввечері у суботу, 16 листопада, російські терористи запустили в напрямку України ударні дрони типу "Шахед". У багатьох областях було оголошено повітряну тривогу.

Близько 3:00 у Києві було чутно вибухи через роботу сил ППО по ворожих цілях.

Згодом у Повітряних силах повідомили про зліт у Росії 17 стратегічних бомбардувальників Ту-95 з аеродромів "Оленья" та "Енгельс". Вони направилися у регіон Каспійського моря.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ту-95