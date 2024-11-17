Росіяни запустили ракети по Україні зі стратегічних бомбардувальників

Нічна повітряна атака Росії

Ввечері у суботу, 16 листопада, російські терористи запустили в напрямку України ударні дрони типу "Шахед". У багатьох областях було оголошено повітряну тривогу.

Близько 3:00 у Києві було чутно вибухи через роботу сил ППО по ворожих цілях.

Згодом у Повітряних силах повідомили про зліт у Росії 17 стратегічних бомбардувальників Ту-95 з аеродромів "Оленья" та "Енгельс". Вони направилися у регіон Каспійського моря.

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