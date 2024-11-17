Россияне запустили ракеты по Украине со стратегических бомбардировщиков

Ночная воздушная атака России

Вечером в субботу, 16 ноября, российские террористы запустили в направлении Украины ударные дроны типа "Шахед". Во многих областях была объявлена воздушная тревога.

Около 3:00 в Киеве были слышны взрывы из-за работы сил ПВО по вражеским целям.

Позже в Воздушных силах сообщили о взлете в России 17 стратегических бомбардировщиков Ту-95 с аэродромов "Оленья" и "Энгельс". Они направились в регион Каспийского моря.

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