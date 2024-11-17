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Россияне запустили ракеты по Украине со стратегических бомбардировщиков

Фото: российская авиация запустила ракеты в направлении Украины (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские стратегические бомбардировщики Ту-95 запустили ракеты в направлении Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Зафиксированы пуски ракет со стратегических бомбардировщиков", - говорится в сообщении от 5:42.

Мониторинговые каналы сообщили о пуске нескольких волн ракет. 

Если пуски были реальные - ракеты залетят в воздушное пространство Украины через 30-60 минут.

Обновлено 6:10

Военные сообщили запуск россиянами ракет типа "Калибр" с кораблей в Черном море.

По данным Военно-морских сил ВСУ, россияне вывели в Черное море четыре корабля-носителя ракет типа "Калибр". Общий залп - 24 ракеты.

Ночная воздушная атака России

Вечером в субботу, 16 ноября, российские террористы запустили в направлении Украины ударные дроны типа "Шахед". Во многих областях была объявлена воздушная тревога.

Около 3:00 в Киеве были слышны взрывы из-за работы сил ПВО по вражеским целям.

Позже в Воздушных силах сообщили о взлете в России 17 стратегических бомбардировщиков Ту-95 с аэродромов "Оленья" и "Энгельс". Они направились в регион Каспийского моря.

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Ту-95