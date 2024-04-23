Росіяни запустили кілька груп "Шахедів" по Україні: де оголошена тривога

Спочатку було зафіксовано запуск дронів-камікадзе з території російської Курської області. "Шахеди" залетіли на територію України, та перемістилися, зокрема, у Черкаську область.

Пізніше в командуванні ПС заявили, що ворог запустив ще групу ударних безпілотників з півдня країни, зі сторони Чорного моря. "Шахеди" прямували у бік Одеси.

Згодом в Одеській області оголосили повітряну тривогу. Місцева влада, а також військові, закликають одеситів перебувати в укриттях та дотримуватися правила "двох стін".

"Жителі Одеси та Одеського району, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях до відбою. Це важливо!" - написав очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у своєму Telegram.

Робота ППО

В Київській області близько 01:50 стало відомо про роботи сил та засобів протиповітряної оборони для відбиття ворожої атаки із застосуванням "Шахедів".

"Жителі Київщини! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", - йдеться в повідомленні Київської обласної військової адміністрації.

Також в ОВА закликали громадян пам'ятати про "інформ-тишу": не знімати роботу оборонців неба, та не викладати дані в інтернет.

"Подбайте про власну безпеку. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - йдеться в оголошенні адміністрації.

Як виглядає карта повітряної тривоги в Україні зараз:

Повітряні удари РФ по Україні

Зазначимо, російські війська регулярно завдають повітряних ударів по містах та селищах в Україні, зокрема далеко за лінією фронту, із використанням ракет різних типів та дронів-камікадзе іранського виробництва "Шахед", які загарбники маркують як "Герані".

Так, зокрема, минулої ночі ворог запустив для ударів по Україні 7 БпЛА Shahed-131/136 та 3 зенітні керовані ракети С-300/С-400. Мобільні вогневі групи ЗСУ знищили 5 "Шахедів" противника в Одеській області.