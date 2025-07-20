Росіяни запустили групи дронів з півдня та півночі: де загроза ударів

У неділю ввечері, 20 липня, російські окупанти вкотре випустили дрони по Україні. У низці областей вже оголосили тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Зазначимо, що військові починаючи з 21:11 вже почали фіксувати групи ударних дронів. Зокрема:
Через кілька хвилин у Повітряних силах ЗСУ поінформували, що зафіксовано ще групи "Шахедів", які летять через північ Чернігівської області.
Крім того, за останніми даними, фіксуються нові групи безпілотників із Донецької області в напрямку Харківської.
Станом на 21:40 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.
Нагадаємо, що Росія фактично щодня запускає по нашій країні дрони. Дні, коли цього не було - можна перерахувати на пальцях.
Зокрема, в ніч на 20 липня окупанти випустили по Україні 57 безпілотників. Сили ППО збили 18 із них, а ще 7 - були локаційно втрачені або подавлені РЕБ.
Водночас ворог атакував Запоріжжя та прифронтові території Донецької, Харківської, Сумської та Дніпропетровської областей.
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