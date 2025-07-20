Россияне запустили группы дронов с юга и севера: где угроза ударов

Атака дронов на Украину

Напомним, что Россия фактически ежедневно запускает по нашей стране дроны. Дни, когда этого не было - можно пересчитать по пальцам.

В частности, в ночь на 20 июля оккупанты выпустили по Украине 57 беспилотников. Силы ПВО сбили 18 из них, а еще 7 - были локационно потеряны или подавлены РЭБ.

В то же время, враг атаковал Запорожье и прифронтовые территории Донецкой, Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей.

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