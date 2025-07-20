RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Россияне запустили группы дронов с юга и севера: где угроза ударов

Фото: количество дронов в воздушном пространстве Украины увеличивается (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В воскресенье вечером, 20 июля, российские оккупанты в очередной раз выпустили дроны по Украине. В ряде областей уже объявили тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Отметим, что военные начиная с 21:11 уже начали фиксировать группы ударных дронов. В частности:

  • с юга - через Запорожскую область;
  • с севера - через Сумскую область.

Через несколько минут в Воздушных силах ВСУ проинформировали, что зафиксированы еще группы "Шахедов", которые летят через север Черниговской области.

Кроме того, по последним данным, фиксируются новые группы беспилотников из Донецкой области в направлении Харьковской.

По состоянию на 21:56 российские "Шахеды" двигались:

  • в Харьковской области мимо Изюма и Балаклеи, курс западный;
  • в Черниговской области через Мену, Батурин и Корюковку на юго-запад;
  • в Сумской области через Шосткинский, Конотопский, Роменский и Сумской районы, курс преимущественно южный;
  • в Днепропетровской области через Синельниковский район. Курс - на Днепр и Павлоград;
  • в Запорожской области через Пологовский район, курс северный.

В 22:20 военные сообщили о вхождении новых групп беспилотников из акватории Черного моря в направлении Николаевской области.

По данным мониторинговых каналов, на 22:50 в воздушном пространстве Украины зафиксировано 90 вражеских ударных дронов. И постоянно заходят новые группы.

По состоянию на 22:26 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Атака дронов на Украину

Напомним, что Россия фактически ежедневно запускает по нашей стране дроны. Дни, когда этого не было - можно пересчитать по пальцам.

В частности, в ночь на 20 июля оккупанты выпустили по Украине 57 беспилотников. Силы ПВО сбили 18 из них, а еще 7 - были локационно потеряны или подавлены РЭБ.

В то же время, враг атаковал Запорожье и прифронтовые территории Донецкой, Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в УкраинеДрони