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Росіяни запустили фейк про Україну з неіснуючою обкладинкою видання

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Росія, Субота 15 квітня 2023 21:06
Росіяни запустили фейк про Україну з неіснуючою обкладинкою видання Фото: росіяни вигадали новий фейк (freepik.com)
Автор: Каріна Левицька

Російські Telegram-канали поширюють в мережі фото фейкової обкладинки британської щотижневої газети The New European.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

На фейковій обкладинці нібито зображений президент України Володимир Зеленський, який сидить на колінах у духовного лідера Тибету Далай-лами, а поруч, тримаючи руки в боки, стоїть невдоволений прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак.

"Так автор малюнка натякає на те, що Зеленський готовий на все заради грошей", - сказали в ЦПД.

Росіяни запустили фейк про Україну з неіснуючою обкладинкою видання

Однак згідно з офіційним сайтом газети, видання The New European з такою обкладинкою не існує. Також недостовірність шпальти підтверджує те, що останній випуск газети був №336 за квітень 13-19, а вказаний на зображені №337 ще тільки готується.

"Подібні фейкові обкладинки відомих західних видань мають на меті дискредитувати Україну та її президента Володимира Зеленського на світовій арені", - пояснили в центрі.

Нагадаємо, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель повідомив, що Європейський союз планує запустити центр протидії пропаганди із Росії та Китаю.

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