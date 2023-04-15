Россияне запустили фейк об Украине с несуществующей обложкой издания

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

На фейковой обложке якобы изображен президент Украины Владимир Зеленский, который сидит на коленях у духовного лидера Тибета Далай-ламы, а рядом, держа руки в стороны, стоит недовольный премьер-министр Британии Риши Сунак.

"Так автор рисунка намекает на то, что Зеленский готов на все ради денег", – сказали в ЦПИ.

Однако, согласно официальному сайту газеты, издание The New European с такой обложкой не существует. Также недостоверность столбца подтверждает то, что последний выпуск газеты был №336 за апрель 13-19, а указанный на изображении №337 еще только готовится.

"Подобные фейковые обложки известных западных изданий преследуют цель дискредитировать Украину и ее президента Владимира Зеленского на мировой арене", - пояснили в центре.

Напомним, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Европейский союз намерен запустить центр противодействия пропаганде из России и Китая.

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