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Росіяни запустили дрони-камікадзе в напрямку України: де загроза ударів

Фото: російські загарбники знову тероризують Україну дронами-камікадзе (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські терористи атакують Україну ударними дронами. В низці областей оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.

Перші дрони були зафіксовані у повітряному просторі країни близько 21:00 та рухалися у східній частині Херсонської області курсом на Дніпропетровську область.

Близько 22:00 рух перших дронів було зафіксовано в Сумській області курсом на південь. Також фіксувалися дрони з акваторії Чорного моря, курсом на місто Південне.

О 22:32 військові повідомили про рух безпілотників у напрямку Кременчука. Жителям радять перебувати в укриттях.

Станом на 23:06 російські дрони рухалися:

  • у південній та західній частині Харківської області, курс південно-східний;
  • на межі Харківської та Полтавської областей, курс південний;
  • у південній частині Полтавської області, курс північно-західний;
  • на межі Сумської та Полтавської областей, курс південний;
  • західніше Кременчука, курс північно-західний;
  • курсом на Кам'янське.

Станом на 23:29 карта повітряних тривог України виглядала так:

Повітряні удари Росії

В ніч на 18 червня, російський агресор атакував Україну 58 дронами з різних напрямків. Основними напрямками удару були Донецька, Дніпропетровська області та Запоріжжя.

Зокрема, у Запоріжжі дрони знищили відділення "Нової пошти".

Вечері у середу загарбники обстріляли з реактивних систем Сумську громаду та пошкодили житлову інфраструктуру.

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Атака дронів