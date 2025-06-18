Росіяни запустили дрони-камікадзе в напрямку України: де загроза ударів

Російські терористи атакують Україну ударними дронами. В низці областей оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ і Карту повітряних тривог України.
Перші дрони були зафіксовані у повітряному просторі країни близько 21:00 та рухалися у східній частині Херсонської області курсом на Дніпропетровську область.
Близько 22:00 рух перших дронів було зафіксовано в Сумській області курсом на південь. Також фіксувалися дрони з акваторії Чорного моря, курсом на місто Південне.
О 22:32 військові повідомили про рух безпілотників у напрямку Кременчука. Жителям радять перебувати в укриттях.
Станом на 23:06 російські дрони рухалися:
Станом на 23:29 карта повітряних тривог України виглядала так:
В ніч на 18 червня, російський агресор атакував Україну 58 дронами з різних напрямків. Основними напрямками удару були Донецька, Дніпропетровська області та Запоріжжя.
Зокрема, у Запоріжжі дрони знищили відділення "Нової пошти".
Вечері у середу загарбники обстріляли з реактивних систем Сумську громаду та пошкодили житлову інфраструктуру.
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