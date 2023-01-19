Росіяни в Запорізькій області готуються до оборони: карти боїв

Контрнаступ України на сході Харківської та заході Луганської областей

Російські сили продовжували обмежені контратаки, щоб відновити втрачені позиції поблизу Кремінної. Геолокаційні кадри, опубліковані 18 січня, показують, що російські війська незначно просунулися на південь від Площанки (17 км на північний захід від Кремінної).

Голова Луганської області Сергій Гайдай заявив, що російські війська спробували контратакувати поблизу Кремінної, але найближчим часом російські війська навряд чи розпочнуть контрнаступ у цьому районі. Гайдай також заявив, що російські сили перекидають техніку на інший берег річки Красна, яка протікає через Кремінну, готуючись до оборонних операцій, і що російські сили продовжують перекидати резерви на лінію Сватове-Кремінна.

Опубліковані 17 січня кадри з геолокацією показують, як російські сили переміщують резерви та військову техніку поблизу Сєвєродонецька (15 км на південний схід від Кремінної). Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили російський штурм біля Білогорівки (12 км на південь від Кремінної).

Ситуація на Донбасі

18 січня російські війська продовжували наступальні операції навколо Соледару. Російський "воєнкор" стверджував, що російські війська намагалися просунутися до Верхньокам’янського (20 км на північний схід від Соледару), Спірного (18 км на північний схід від Соледару) та Краснополівки (3 км на північ від Соледару).

Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили російський штурм поблизу н.п. Сіль (3 км на північний захід від Соледару). Міністерство оборони Росії (МО) стверджувало, що російські "добровольці десантно-штурмових загонів" захопили Сіль, хоча ISW досі не може незалежно перевірити ці заяви.

Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що українські сили вийшли з Соледару до кінця 16 січня та продовжують оборону від російських сил на околицях населеного пункту. Геолокаційні кадри, опубліковані 18 січня, показують, що російські війська, ймовірно, просунулися далі на захід від Соледару в Дворіччі (2 км на захід від Соледару). Український Генштаб також повідомив, що українські сили відбили російський штурм біля Красної Гори (5 км на південний захід від Соледара).

Міноборони Росії продовжує намагатися применшити роль Групи Вагнера в заявлених тактичних наступах у районі Соледару. Використання МО Росії "добровольців десантно-штурмових загонів" для опису формувань, які нібито захопили Сіль, ймовірно, стосується бійців групи "Вагнера". Раніше Кремль оскаржив заяву власника "Вагнера" Євгена Пригожина про те, що війська "Вагнера" несуть виключну відповідальність за захоплення Соледару. Російське МО зіткнулося зі значною негативною реакцією, коли воно спочатку не визнало Групу "Вагнера" у своєму оголошенні про захоплення Соледару. Міноборони Росії, ймовірно, використовує дивні формулювання, щоб водночас захиститися від критики, що воно не визнає Групу "Вагнера", а також применшити їхню роль в тактичному просуванні в районі Соледару.

18 січня російські війська продовжили наступальні дії навколо Бахмута. Український Генштаб повідомив, що українські війська відбили російські штурми біля самого Бахмута та Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута). Російський військовий блогер стверджував, що бойовики "Вагнера" намагалися просунутися до західної околиці Кліщіївки та ведуть запеклі бої з українськими військами поблизу населеного пункту. Російський "воєнкор" також стверджував, що російські війська намагалися просунутися в напрямку Північного (22 км на південний захід від Бахмута).

Російські війська продовжили наступальні дії в районі міста Авдіївка-Донецьк. У Генштабі України повідомили, що українські війська відбили наступ росіян у 32 км на південний захід від Авдіївки в районах Водяного, Невельського, Мар’їнки та Побєди. Російський військовий блогер стверджував, що російські сили безуспішно намагалися перерізати дорогу, яка проходить через частину підконтрольної Україні Мар’їнки.

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що полк спецназу "Ахмат" успішно штурмував український опорний пункт у напрямку Мар’їнки. Російський "воєнкор" стверджував, що опорний пункт був розташований на південь від Мар’їнки біля Новомихайлівки (36 км на південний захід від Авдіївки). Інший російський військовий блогер стверджував, що російські війська здійснили наземну атаку поблизу Кам’янського (5 км на північний схід від Авдіївки), де, як повідомляється, українські сили все ще контролюють трасу H-20. У Генштабі України повідомили, що російські війська продовжували регулярний вогонь з непрямої наводки вздовж лінії зіткнення в Донецькій та східній Запорізькій областях.

"Південна вісь"

Українські офіційні особи зазначили, що російські війська зосереджені в Запорізькій області, можливо, для проведення великих оборонних або наступальних зусиль. 18 січня український Генштаб повідомив, що російські війська вели невизначені наступальні дії поблизу Гуляйполя та Орхова, що є відхиленням від звичайної звітності Генштабу на фронті в Запорізькій області.

Голова Запорізької обласної військової адміністрації України Олександр Старух нещодавно заявив, що російські війська зосереджуються в Запорізькій області, а згодом активізували обстріли в Запорізькій області, як раніше повідомляв ISW. Інші українські офіційні особи нещодавно повідомили, що російські війська перевозять великі колони військового персоналу, обладнання та оборонних укріплень уздовж критичних логістичних ліній по всій Запорізькій області.

Радник Херсонської обласної військової адміністрації України Сергій Хлань заявив, що російські війська навчають мобілізованих на Арабатській косі в Криму, а потім транспортують їх у невизначені райони на схід, зокрема до Запорізької області. Наразі незрозуміло, які зусилля російські війська мають на меті підтримувати, зосереджуючись у Запорізькій області. Однак окупаційний голова Запорізької області Євген Балицький 13 січня заявив, що нові проросійські добровольці з Сербії прибули до Запорізької області, щоб "захищати лінію фронту", припускаючи, що російські війська, можливо, готуються до оборони. Російські "воэнкори" та незначні окупаційні чиновники, включно з окупаційним чиновником Запорізької області Володимиром Роговим, місяцями заявляли, що українські війська готуються до наступу в Запорізькій області. 18 січня Рогов заявив, що українські війська на запорізькому напрямку почали готуватися до оборони, а не до наступу, припускаючи, що Рогов може прагнути підготувати інформаційний простір для бою на запорізькому напрямку, не розпалюючи паніки з приводу можливого майбутнього українського контрнаступу.

Російські збройні сили все частіше використовують запальні боєприпаси для проведення, як здається, рутинних ударів на півдні України, що підтверджує нещодавню оцінку ISW про те, що російські збройні сили, ймовірно, зіткнуться з нестачею звичайних артилерійських снарядів. Відео показує, що російські війська застосували запальні боєприпаси для удару по місту Херсон у ніч з 17 на 18 січня. Це другий зафіксований випадок застосування російськими військами запальних боєприпасів у місті Херсон протягом 24 годин і третій зафіксований випадок застосування російськими військами запальних боєприпасів в Україні в межах останні два тижні. Голова Запорізької ОДА Олександр Старух заявив, що 18 січня російські війська обстріляли із запалювальних боєприпасів невстановлену ділянку вздовж лінії фронту в Запорізькій області. Українські удари по російських військових активах уздовж критично важливих наземних ліній зв’язку (GLOC) на півдні України, ймовірно, посилили існуючу нестачу.

18 січня російські війська продовжували оборону на східному (лівому) березі Херсонської області. Відомий російський військовий блогер стверджував, що танкові підрозділи Південного військового округу Росії в Херсонській області обстріляли невизначені цілі на східному березі річки Дніпро в Херсонській області і не дозволили українським військам висадитися там. Цей звіт свідчить про те, що українські сили час від часу досягають східного берега Херсонської області. 18 січня російські війська продовжували звичайний обстріл районів на західному (правому) березі Херсонської області, включаючи місто Херсон та його околиці. Повідомляється, що 12-16 січня українські війська завдали ударів по зосередженню російських військ в Агайманах і 18 січня у Великій Лепетихі.