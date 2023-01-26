РФ вирішила легалізувати мародерство в Запорізькій області, - ЦНС

Окупаційна "адміністрація" Запорізької області сформувала перелік тих, хто буде відповідати за легалізацію мародерства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Центру національного спротиву.

"Регіон отримав сформований список псевдонотаріусів, які будуть затверджувати "правочини" в межах окупаційного "законодавства". Таким чином росіяни намагаються легалізувати "оформлення" та "переоформлення" майна. Тобто, за фактом мародерство й грабіж чужого майна", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС додали, що жоден з "документів", які завіряють ці псевдонотаріуси, не є правомірним.

"Тому ці операції з переоформлення майна не будуть визнаними у світі й Україні. Відтак вони не є підтвердженням права власності на майно", - додали наостанок.