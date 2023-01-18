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Росіяни закрили виїзд до Запоріжжя, місцеві зникають після депортації, - Федоров

Фото: росіяни закрили виїзд до Запоріжжя, місцеві зникають після депортації (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти так й не відкрили виїзд з тимчасово окупованого Мелітополя до підконтрольного Україні Запоріжжя. Містяни, яких депортують - безслідно зникають у Василівці.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Мелітополя Михайла Федорова.

За словами Федорова, ще 15 грудня російські нікчеми закрили єдиний виїзд з Мелітополя через Василівку в сторону Запоріжжя. Тоді ж вони заявили про "новорічні" канікули, які триватимуть до 15 січня. Однак вже через місяць виїзд досі закрито.

"Натомість рашисти зробили жест небаченої щедрості: дозволили дітям, жінкам і людям похилого віку проходити 10 км "дороги життя" пішки. Але і тут є нюанси. Українці, депортовані рашистами з окупації в бік Запоріжжя, безслідно зникають", - пише міський голова.

Депортованих містян виганяють з домівок без речей й змушують діставатися "сірої зони" пішки, а у своїх ЗМІ розповідають про депортацію "диверсантів".

"Проте люди не доходять до переправи, де на них чекає українська сторона. Куди насправді відправляють українців залишається невідомим", - пише Федоров.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами Федорова, в Запорізькій області росіяни вдались до "донецького сценарію" - окупанти обстрілюють цивільні місця, аби звинуватити у цьому ЗСУ.

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