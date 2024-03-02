Росіяни закрили диспансери для українців на окупованих територіях, - ЦНС

"На тимчасово окупованих територіях росіяни заборонили для українців диспансеризацію. Таким чином вони спонукають місцевих мешканців отримувати паспорт РФ", - повідомили в центрі.

Водночас, за даними ЦНС, при отриманні паспорта Росії окупанти змушують українців писати відмову від українського громадянства, хоча це не визнається українським законодавством та не вимагається російським.

Примусова паспортизація на окупованих територіях

З початку повномасштабного вторгнення РФ окупанти ведуть загарбницькі дії та змушують людей відмовлятися від українського громадянства на окупованих територіях.

Проте велика кількість українців відмовляються отримувати паспорт РФ. Через це загарбники можуть вдаватися до погроз та шантажу українців.

Зокрема, на окупованих територіях Запорізької області загарбники почали мінувати приватні земельні ділянки тих, хто відмовився від паспорта.

Крім того, окупанти загострюють гуманітарну ситуацію на захоплених територіях, щоб схилити людей брати паспорт РФ в обмін на "соціальні виплати".

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