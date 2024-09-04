Росіяни захопили село під Покровськом і знаходяться за 8 км від міста: карти ISW

Українські операції в Російській Федерації

Російські джерела стверджували, що 3 вересня українські сили продовжували наземні атаки в Курській області, але не просунулися.

Міністерство оборони Росії та інші російські джерела стверджували, що українські сили атакували поблизу Комарівки, Коренево, Ольговки, Черкаського Порічного, Борки (на південний схід від Суджі).

Схід України. Операція №1 - Харківська область

3 вересня російські війська продовжили наземні атаки на північний схід від Харкова у Вовчанську, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.

Операція №2 - Луганська область

3 вересня російські війська продовжували наступ на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але підтвердженого просування не зробили.

Російські війська продовжували наземні атаки:

на північний схід від Куп’янська поблизу Синьківки;

на схід від Куп'янська поблизу Петропавлівки;

на північний захід від Сватового біля Глушківки, Колісинківки, Стельмахівки, Берестового;

на південний захід від Сватового біля Твердохлібового, Черещини, Дружелюбівки, Греківки, Макіївки, Невського, Новосадового;

на захід від Кремінної біля Торського і Тернів;

на південь від Кремінної в районі Серебрянського лісу.

Операція №3 - Донецька область

3 вересня російські війська продовжили наступ на Сіверському напрямку, однак підтверджених змін на лінії фронту не було.

2 і 3 вересня російські війська продовжували наступальні операції на схід від Сіверська в районі Верхньокам'янського та на південний схід від Сіверська в районі Виїмки, Спірного та Івано-Дарівки.

3 вересня російські війська продовжували наступ у районі Часового Яру, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

Окупанти продовжували наступальні дії:

під Часовим Яром;

на північ від Часового Яру біля Калинівки;

на південь від Часового Яру біля Ступочок і Білої Гори;

на південний схід від Часового Яру біля Кліщіївки та Андріївки.

Російські війська нещодавно незначно просунулися на північний схід від Торецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 3 вересня, показують, що російські війська нещодавно незначно просунулися в північно-західній Дружбі (на північний схід від Торецька).

Російський військовий блогер стверджував, що війська РФ повністю захопили «Дружбу», хоча ISW не знайшов візуального підтвердження «цього максималістського твердження».

Російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Покровська.

Геолокаційні кадри, опубліковані 3 вересня, показують, що російські війська нещодавно просунулися до південно-західної Галицинівки (на південний схід від Покровська), і ISW оцінює, що російські сили, ймовірно, захопили село.

Український офіцер, який діяв на Покровському напрямку, повідомив 2 вересня, що українські сили відступили з Новогродівки (на південний схід від Покровська), щоб зберегти життя українських військовослужбовців, вказуючи на те, що російські сили, ймовірно, захопили Новогродівку.

Український військовий спостерігач заявив, що російські війська знаходяться приблизно за 8 кілометрів від Покровська, що узгоджується з оцінкою ISW масштабу російського просування в цьому районі, і що російські групи розміром від трьох до шести чоловік особового складу з підтримкою безпілотників проводять розвідку.

Повідомляється, що російські війська нещодавно просунулися на захід від Донецька.

Російський блогер стверджував, що окупанти здійснили механізовану атаку в західній Красногорівці (на захід від Донецька) і захопили бурезахисну смугу в цьому районі.

Повідомляється, що російські війська незначно просунулися на південний захід від Донецька поблизу Вугледара.

Російські блогери стверджували, що війська РФ просунулися до Пречистівки ( на захід від Вугледара) та в поля на схід від Пречистівки. Росіяни продовжували стверджувати, що це просування сталося через російський механізований штурм Пречистівки за останні кілька днів, але ISW досі не помітив візуального підтвердження штурму чи ймовірного просування.

"Південна вісь"

3 вересня тривали бої на заході Запорізької області в районі Роботиного, Новоандріївки (на північ від Роботиного) та Малої Токмачки (на північний схід від Роботиного), але жодних підтверджених змін лінії фронту не було.

3 вересня на східному (лівому березі) Херсонської області тривали обмежені бої.