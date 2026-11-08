Росіяни загрузли в боргах, а єдиний спосіб їх списати - піти на "СВО", - розвідка

У Росії зростають борги за кредитами, зарплатами й комунальними послугами. Водночас влада залишає громадянам лише один реальний спосіб списати борги.

Про це в повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України .

За даними СЗРУ, станом на серпень труднощі з обслуговуванням банківських позик мали 28% усіх позичальників у Росії. Висока вартість кредитів також позначилася на бізнесі: за січень-вересень 33 компанії допустили технічний дефолт, а 17 із них згодом перейшли до повноцінного дефолту.

Окремою проблемою стають затримки зарплат. На кінець вересня загальна сума простроченої заборгованості перед працівниками в Росії досягла 2,539 млрд рублів. Понад 56% цієї суми припадає на борги, які утворилися протягом 2026 року. Підприємства пояснюють затримки тим, що не мають власних коштів для розрахунків із працівниками.

Серед прикладів, які наводить розвідка, — шахта "Спиридонівська" в Кисельовську. Підприємству бракує грошей, щоб наростити видобуток вугілля, а збільшити продажі без додаткових інвестицій воно не може.

Ще складніша ситуація, за даними СЗРУ, склалася у вугільній компанії "Північний Кузбас". Її борг перед 1408 працівниками перевищив 807 млн рублів.

Проблеми з платежами не обмежуються промисловістю. Росіяни накопичують заборгованість і за комунальні послуги. Зокрема, у Краснодарському краї борги теплопостачальних організацій за газ зросли на 16%.

Водночас російська влада робить ставку на примусове стягнення коштів. Із жовтня 2026 року стягнення боргів за житлово-комунальні послуги перевели в режим "цифрового прискорення". Судові пристави арештовують майно та зарплати боржників, а також вилучають автомобілі під час спеціальних рейдів.

Один із таких рейдів відбувся в Калінінградській області. Там загальна заборгованість п'яти автовласників перевищила 4,5 млн рублів.

Для підприємств Кремль пропонує кредитну підтримку, тоді як громадянам фактично залишає інший механізм позбавлення від боргових зобов'язань - участь у війні проти України. За інформацією СЗРУ, у разі укладання військового контракту строком від одного року передбачене часткове списання боргів.

Повністю позбутися кредитних зобов'язань без обмеження суми можна лише за окремих обставин: у разі загибелі військовослужбовця, його смерті внаслідок поранень або отримання інвалідності I групи.

"Російська економіка опинилася в стані, де єдиним доступним інструментом "фінансового оздоровлення" для пересічного громадянина стає контракт із армією, тоді як цивільний бізнес і населення залишаються в лещатах арештів, дефолтів та примусових стягнень", - підсумували в розвідці.