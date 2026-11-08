В России растут долги по кредитам, зарплатам и коммунальным услугам. В то же время, власть оставляет гражданам лишь один реальный способ списать долги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины .

По данным СЗРУ, по состоянию на август трудности с обслуживанием банковских ссуд имели 28% всех заемщиков в России. Высокая стоимость кредитов также сказалась на бизнесе: за январь-сентябрь 33 компании допустили технический дефолт, а 17 из них впоследствии перешли к полноценному дефолту.

Отдельной проблемой становятся задержки зарплат. К концу сентября общая сумма просроченной задолженности перед работниками в России достигла 2,539 млрд рублей. Более 56% этой суммы приходится на образовавшиеся долги в 2026 году. Предприятия объясняют задержки тем, что у них нет собственных средств для расчетов с работниками.

Среди примеров, которые приводит разведка, шахта "Спиридоновская" в Киселевске. Предприятию не хватает денег, чтобы нарастить добычу угля, а увеличить продажи без дополнительных инвестиций они не могут.

Еще более сложная ситуация, по данным СЗРУ, сложилась в угольной компании "Северный Кузбасс". Ее долг перед 1408 работниками превысил 807 млн рублей.

Проблемы с платежами не ограничиваются промышленностью. Россияне накапливают задолженность и за коммунальные услуги. В частности, в Краснодарском крае долги теплоснабжающих организаций за газ выросли на 16%.

В то же время российские власти делают ставку на принудительное взыскание средств. С октября 2026 взыскание долгов за жилищно-коммунальные услуги перевели в режим "цифрового ускорения". Судебные приставы арестовывают имущество и зарплаты должников, а также изымают автомобили во время специальных рейдов.

Один из таких рейдов прошел в Калининградской области. Там общая задолженность пяти автовладельцев превысила 4,5 млн. рублей.

Для предприятий Кремль предлагает кредитную поддержку, тогда как гражданам фактически оставляет другой механизм избавления от долговых обязательств – участие в войне против Украины. По информации СЗРУ, при заключении военного контракта сроком от одного года предусмотрено частичное списание долгов.

Полностью избавиться от кредитных обязательств без ограничения суммы можно только в отдельных обстоятельствах: в случае гибели военнослужащего, его смерти в результате ранений или получения инвалидности I группы.

"Российская экономика оказалась в состоянии, где единственным доступным инструментом "финансового оздоровления" для рядового гражданина становится контракт с армией, тогда как гражданский бизнес и население остаются в тисках арестов, дефолтов и принудительных взысканий", - подытожили в разведке.