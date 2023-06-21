Росіяни заборонили жителям Василівки переміщатися містом, - ЦНС

Місто фактично закрите на вʼїзд та виїзд, за виключенням військових та колаборантів і їх родичів, які ще не встигли втекти з міста.

"Крім того, окупанти заборонили вільне пересування містом й збільшили кількість блокпостів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що особлива увага приділяється тим, хто не має російського паспорта.

Ситуація у Василівці

Василівку росіяни окупували ще навесні минулого року. Фактично місто перебуває на лінії фронту. На початку червня ЗСУ розпочали свій наступ у районі Василівки, українським військовим вдалося звільнити село Лобкове та П'ятихатки. Від них до Василівки не більше 15 км.

Фото: населені пункти, які звільнили ЗСУ і Василівка (deepstatemap.live)