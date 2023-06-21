UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни заборонили жителям Василівки переміщатися містом, - ЦНС

Фото: Росіянин (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Окупаційна "адміністрація" Запорізької області посилила так звані контрдиверсійні заходи у захопленій Василівці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Місто фактично закрите на вʼїзд та виїзд, за виключенням військових та колаборантів і їх родичів, які ще не встигли втекти з міста.

"Крім того, окупанти заборонили вільне пересування містом й збільшили кількість блокпостів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що особлива увага приділяється тим, хто не має російського паспорта.

Ситуація у Василівці

Василівку росіяни окупували ще навесні минулого року. Фактично місто перебуває на лінії фронту. На початку червня ЗСУ розпочали свій наступ у районі Василівки, українським військовим вдалося звільнити село Лобкове та П'ятихатки. Від них до Василівки не більше 15 км.

Фото: населені пункти, які звільнили ЗСУ і Василівка (deepstatemap.live)

Вчора Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни посилили фільтраційні заходи. Загарбники ретельно перевіряють речі та документи місцевих жителів, а також відбирають відбитки пальців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЗапорожская областьВійна в Україні