Росіяни заборонили жителям Василівки переміщатися містом, - ЦНС

Окупаційна "адміністрація" Запорізької області посилила так звані контрдиверсійні заходи у захопленій Василівці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
Місто фактично закрите на вʼїзд та виїзд, за виключенням військових та колаборантів і їх родичів, які ще не встигли втекти з міста.
"Крім того, окупанти заборонили вільне пересування містом й збільшили кількість блокпостів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що особлива увага приділяється тим, хто не має російського паспорта.
Ситуація у Василівці
Василівку росіяни окупували ще навесні минулого року. Фактично місто перебуває на лінії фронту. На початку червня ЗСУ розпочали свій наступ у районі Василівки, українським військовим вдалося звільнити село Лобкове та П'ятихатки. Від них до Василівки не більше 15 км.
Фото: населені пункти, які звільнили ЗСУ і Василівка (deepstatemap.live)
Вчора Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни посилили фільтраційні заходи. Загарбники ретельно перевіряють речі та документи місцевих жителів, а також відбирають відбитки пальців.
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