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Россияне запретили жителям Васильевки перемещаться по городу, - ЦНС

Фото: Россиянин (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Оккупационная "администрация" Запорожской области усилила так называемые контрдиверсионные мероприятия в захваченной Васильевке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Город фактически закрыт на въезд и выезд, за исключением военных и коллаборантов и их родственников, которые еще не успели сбежать из города.

"Кроме того, оккупанты запретили свободное передвижение по городу и увеличили количество блокпостов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание уделяется тем, кто не имеет российского паспорта.

Ситуация в Васильевке

Васильевку россияне оккупировали еще весной прошлого года. Фактически город находится на линии фронта. В начале июня ВСУ начали свое наступление в районе Васильевки, украинским военным удалось освободить село Лобково и Пятихатки. От них до Васильевки не более 15 км.

Фото: населенные пункты, освобожденные ВСУ и Васильевка (deepstatemap.live)

Вчера Генеральный штаб ВСУ сообщал, что на временно оккупированных территориях Запорожской области россияне ужесточили фильтрационные меры. Захватчики тщательно проверяют вещи и документы местных жителей, а также отбирают отпечатки пальцев.

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