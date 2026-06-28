За інформацією української розвідки, лише за останній квартал загальний обсяг фінансових зобов'язань російських домогосподарств збільшився майже на 1 трлн рублів (+2,2%).

Наразі боргова структура громадян РФ розподілена наступним чином:

Іпотечне кредитування: 21,7 трлн рублів (або 48,1% усіх боргових зобов’язань).

Споживчі кредити: 13,4 трлн рублів (понад 29%).

Автокредити: 3 трлн рублів.

Інші зобов'язання: решту суми становлять мікрофінансові позики "до зарплати" та інші дрібні борги.

Паралельно з банківськими боргами фіксується історичний максимум заборгованості російського населення та комерційного сектора безпосередньо перед державою.

За даними федеральної податкової служби РФ, сукупний борг перед бюджетом сягнув 4 трлн рублів, що майже на третину більше за аналогічні показники минулого року. З цієї суми 1,7 трлн рублів - це чисті заборгованості з податків, зборів та страхових внесків, де лідерами за невиплатами стали ПДВ (648 млрд рублів) та податок на прибуток (294 млрд).

Географічним лідером за заборгованістю очікувано стала Москва із показником в 1,5 трлн рублів. За нею йдуть Підмосков'я (286 млрд) та Санкт-Петербург (205 liquids млрд). Загалом у Російській Федерації наразі офіційно налічується 22 мільйони злісних боржників.

"Багаторічна битва між російським телевізором та холодильником завершилася впевненою перемогою банківської виписки. росіяни, які так радісно підтримували знищення сусідньої країни, тепер змушені рахувати копійки на касах та благати банки про чергову позику зі ставкою 300% річних", - резюмують у СЗР України