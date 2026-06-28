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Россияне задолжали банкам рекордные 45 триллионов рублей, - СЗРУ

07:54 28.06.2026 Вс
2 мин
Совокупный долг граждан и бизнеса перед бюджетом - 4 трлн.
aimg Екатерина Коваль
Фото: российские рубли (Getty Images)

Из-за существенного замедления экономики и резкого роста стоимости жизни совокупная задолженность населения РФ по кредитам и займам достигла 45 трлн рублей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальные данные Службы внешней разведки Украины (СЗРУ).

По информации украинской разведки, только за последний квартал общий объем финансовых обязательств российских домохозяйств увеличился почти на 1 трлн. рублей (+2,2%).

В настоящее время долговая структура граждан РФ распределена следующим образом:

  • Ипотечное кредитование: 21,7 трлн рублей (или 48,1% всех долговых обязательств).

  • Потребительские кредиты: 13,4 трлн рублей (свыше 29%).

  • Автокредиты: 3 трлн рублей.

  • Остальные обязательства: остальную сумму составляют микрофинансовые ссуды "до зарплаты" и другие мелкие долги.

Параллельно с банковскими долгами фиксируется исторический максимум задолженности русского и коммерческого сектора конкретно перед государством.

По данным федеральной налоговой службы РФ, совокупный долг перед бюджетом достиг 4 трлн рублей, что почти на треть больше аналогичных показателей прошлого года. Из этой суммы 1,7 трлн рублей - это чистые задолженности по налогам, сборам и страховым взносам, где лидерами по невыплатам стали НДС (648 млрд рублей) и налог на прибыль (294 млрд).

Географическим лидером по задолженности стала Москва с показателем в 1,5 трлн рублей. За ней следуют Подмосковье (286 млрд) и Санкт-Петербург (205 liquids млрд). Всего в Российской Федерации официально насчитывается 22 миллиона злостных должников .

"Многолетняя битва между российским телевизором и холодильником завершилась уверенной победой банковской выписки. россияне, так радостно поддерживавшие уничтожение соседней страны, теперь вынуждены считать копейки на кассах и умолять банки об очередном ссуде со ставкой 300% годовых", - резюмируют в СВР Украины

Напомним, ранее разведка обнародовала реальные показатели РФ, свидетельствующие о приближении экономики агрессора к состоянию стагнации и полному застою. В частности, корпоративный сектор России накопил более 117,5 млрд долларов просроченной дебиторской задолженности.

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