Росіяни "з новою силою" відновили наступ на Бахмутському напрямку, - Сухопутні війська

За його словами, на цьому напрямку протягом останньої доби українські захисники відбили 15 атак загарбників.

"Активність на даному напрямку почалась з новою силою, противник там від оборони перейшов до активної оборони, намагається відбити ті позиції, які у нього були втрачені. І, відповідно, на Бахмутському напрямку та південніше Бахмута ворог намагається тиснути на наші Сили оборони", - сказав Фітьо.

Таке загострення почалося з минулого тижня, зазначив він. До цього росіяни сиділи в глухій обороні, тоді як зараз намагаються знайти слабкі місця в позиціях ЗСУ. Фітьо зазначив, що протягом доби на цьому напрямку було ліквідовано 140 росіян, понад 28 одиниць техніки. З них понад 10 – артсистеми різних типів.

Ситуація на фронті

Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), українські воїни здійснили контратаку Авдіївському напрямку та відбили втрачені раніше позиції. Зокрема наші військові здійснили обмежені наземні атаки на лівому березі Херсонської області.

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, ЗСУ продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, завдають ворогу втрат в живій силі та техніці, а також виснажують його вздовж всієї лінії фронту.

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