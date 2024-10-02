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Росіяни, ймовірно, захопили Вугледар, - ISW

Фото: російський військовий (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Російські війська, ймовірно, захопили Вугледар 1 жовтня після повідомлення про виведення українських військ. При цьому неясно, чи доб'ється ворог швидкого просування за межами населеного пункту найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що геолокаційні кадри від 30 вересня та 1 жовтня показують, як війська РФ встановлюють російські прапори та вільно діють у різних частинах Вугледару. Блогери РФ, у свою чергу, заявляли, що 1 числа росіяни захопили населений пункт.

Водночас, один з українських військовослужбовців 1 жовтня повідомив, що частина українського угруповання військ провела планове виведення з Вугледару, щоб уникнути оточення. За словами російських блогерів, ЗСУ почали відводити війська наприкінці 30 вересня.

Вони додали, що росіяни не повністю перекрили українські шляхи відходу для виведення військ ЗСУ, проте артилерія і безпілотники завдали невстановлених втрат українським військовослужбовцям.

Як пише ISW, масштаб українських втрат наразі невідомий, проте широко поширені повідомлення про відступ ЗСУ свідчать про те, що чисельніший український контингент, ймовірно, уникнув російського оточення, яке призвело б до великих втрат.

Крім інформації про захоплення Вугледару, російські джерела також стверджували, що війська РФ продовжували просуватися на захід від Водяного (північний схід від Вугледару).

Нагадаємо, раніше військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що можлива втрата Вугледара не є критичною з точки зору лінії оборони. Річ у тім, що основна зона укріплень проходить на північ, у районі Новоукраїнки та Богоявленки. При цьому, є одне "але", чому втрата Вугледара може бути проблемою.

"Воно (місто, - ред.) давало змогу тримати під вогневим контролем залізницю через Волноваху з Донецької в Запорізьку область. І якщо не буде цього контролю, незабаром росіяни зможуть запустити потяги. Фактично почнеться логістичне забезпечення груп військ "Дніпро" і "Схід". І це основна проблема втрати Вугледара - ворожа логістика буде значно розширена", - пояснив Коваленко.

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