Росіяни, ймовірно, захопили Вугледар, - ISW

Аналітики зазначають, що геолокаційні кадри від 30 вересня та 1 жовтня показують, як війська РФ встановлюють російські прапори та вільно діють у різних частинах Вугледару. Блогери РФ, у свою чергу, заявляли, що 1 числа росіяни захопили населений пункт.

Водночас, один з українських військовослужбовців 1 жовтня повідомив, що частина українського угруповання військ провела планове виведення з Вугледару, щоб уникнути оточення. За словами російських блогерів, ЗСУ почали відводити війська наприкінці 30 вересня.

Вони додали, що росіяни не повністю перекрили українські шляхи відходу для виведення військ ЗСУ, проте артилерія і безпілотники завдали невстановлених втрат українським військовослужбовцям.

Як пише ISW, масштаб українських втрат наразі невідомий, проте широко поширені повідомлення про відступ ЗСУ свідчать про те, що чисельніший український контингент, ймовірно, уникнув російського оточення, яке призвело б до великих втрат.

Крім інформації про захоплення Вугледару, російські джерела також стверджували, що війська РФ продовжували просуватися на захід від Водяного (північний схід від Вугледару).