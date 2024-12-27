ua en ru
Пт, 27 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

РФ вивела носій "Калібрів" у Чорне море: який можливий залп

П'ятниця 27 грудня 2024 06:37
UA EN RU
РФ вивела носій "Калібрів" у Чорне море: який можливий залп Фото: російський корабель (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Володимир Костирін

У Чорному морі сьогодні вранці, 27 грудня, фіксується перебування одного російського корабля, який країна-агресор вивела на бойове чергування. Судно є носієм крилатих ракет типу "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-Морські сили Збройних сил України (ВМС ЗСУ).

Військові уточнили, що у разі завданні ракетної атаки цей корабель РФ може випустити загальним залпом до 4 "Калібрів".

Між тим, за даними українським ВМС, в Азовському морі ворожі кораблі не спостерігаються.

Крім того, поінформували військові, в Середземному морі фіксуються 8 російських кораблів, з яких 3 є носіями крилатих ракет ""Калібр", загальним залпом до 26 ракет.

РФ вивела носій &quot;Калібрів&quot; у Чорне море: який можливий залп

Як розповіли у ВМС ЗСУ, за добу в інтересах Росії проходів Керченською протокою не здійснювалось.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - констатують у ВМС ЗСУ.

Нагадаємо, під час крайньої масованої комбінованої атаки вранці 26 грудня російські окупанти також застосували для ударів ракети "Калібр", які запускали з акваторії Чорного моря. Тоді ворог вивів 4 носії "Калібрів" із загальним залпом до 28 ракет.

Після того російські загарбники залишили у Чорному морі носій "Калібрів".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черное море Чорноморський флот Азовское море ВМС України Ракети
NEWS
Зеленський провів нараду щодо повернення українців з-за кордону
Зеленський провів нараду щодо повернення українців з-за кордону
DAILY
Олексій Позняк, Інститут демографії: Ніякого примусового повернення біженців бути не може
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Олексій Позняк, Інститут демографії: Ніякого примусового повернення біженців бути не може