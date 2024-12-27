РФ вивела носій "Калібрів" у Чорне море: який можливий залп

У Чорному морі сьогодні вранці, 27 грудня, фіксується перебування одного російського корабля, який країна-агресор вивела на бойове чергування. Судно є носієм крилатих ракет типу "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-Морські сили Збройних сил України ( ВМС ЗСУ ).

Військові уточнили, що у разі завданні ракетної атаки цей корабель РФ може випустити загальним залпом до 4 "Калібрів".

Між тим, за даними українським ВМС, в Азовському морі ворожі кораблі не спостерігаються.

Крім того, поінформували військові, в Середземному морі фіксуються 8 російських кораблів, з яких 3 є носіями крилатих ракет ""Калібр", загальним залпом до 26 ракет.

Як розповіли у ВМС ЗСУ, за добу в інтересах Росії проходів Керченською протокою не здійснювалось.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - констатують у ВМС ЗСУ.