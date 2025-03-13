Росіяни, ймовірно, стратили щонайменше 5 українських полонених, - омбудсмен

У соцмережах шириться чергове відео з ймовірною стратою беззбройних українських військовослужбовців, які потрапили в полон до росіян. Як зазначив омбудсмен, на кадрах видно щонайменше п'ятьох, ймовірно, вбитих військовополонених.

Лубінець повідомив, що направив листи до ООН та МКЧХ, аби воєнний злочин був зафіксований.

"Ті, хто дає накази та виконує такі звірства, повинні нести сувору відповідальність", - наголосив він.

Свідків або тих, хто має інформацію щодо зазначеного факту злочину проти українських військовослужбовців, просять негайно повідомити про це на "гарячу лінію" омбудсмена України за номером 0800 50 17 20.