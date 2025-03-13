Россияне, вероятно, казнили по меньшей мере 5 украинских пленных, - омбудсмен

В соцсетях распространяется очередное видео с вероятной казнью безоружных украинских военнослужащих, попавших в плен к россиянам. Как отметил омбудсмен, на кадрах видно по меньшей мере пять, вероятно, убитых военнопленных.

Лубинец сообщил, что направил письма в ООН и МККК, чтобы военное преступление было зафиксировано.

"Те, кто дает приказы и выполняет такие зверства, должны нести строгую ответственность", - подчеркнул он.

Свидетелей или тех, кто имеет информацию об указанном факте преступления против украинских военнослужащих, просят немедленно сообщить об этом на "горячую линию" омбудсмена Украины по номеру 0800 50 17 20.