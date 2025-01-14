Росіяни, ймовірно, мають намір створити блокаду Покровська і Мирнограда, - ISW

Російські війська, ймовірно, мають намір перекрити українські наземні лінії зв'язку в Покровськ і Мирноград Донецької області. Таким чином ворог хоче змусити ЗСУ відступити з міст у наступні місяці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики пишуть, що росіяни нещодавно перерізали трасу Т-0405 Покровськ-Костянтинівка на схід від Покровська і трасу Т-0406 Покровськ-Міжова на південний захід від Покровська в рамках своїх зусиль з оточення Покровська і Мирнограда.
Причому обидві траси, Т-0405 і Т-0406, є двома з трьох основних наземних шляхів забезпечення українського угруповання військ у районі Покровська-Мирнограда.
У зв'язку з цим в ISW вважають, що наступ РФ на схід і захід від Покровська може ускладнити українську логістику і здатність України поповнювати запаси і передислоковувати війська для захисту населених пунктів Покровськ і Мирноград.
Експерти попереджають, що російське військове командування може мати намір здійснити подальші наступи на північ від трас Т-0405 і Т-0406, щоб у кінцевому підсумку змусити ЗСУ відступити на північ (а не на схід або захід), щоб підтримати оточення Росією обох населених пунктів і подальше просування на захід у бік адміністративного кордону Донецької та Дніпропетровської областей.
Також, військове командування РФ, ймовірно, сподівається уникнути проведення лобових атак на міські райони Покровська і Мирнограда піхотою.
За підсумком блокада цих міст збільшує ймовірність відступу української армії, а російські війська зі свого боку зможуть захопити ці населені пункти, уникнувши важких міських боїв.
Нагадаємо, днями видання Financial Times писало, що росіяни змінили свою стратегію. Ворог почав оминати важкі міські бої на Донеччині та прямує в бік Дніпропетровської області.
Так, росіяни, які просуваються з півдня, почали наступати на захід від Покровська, перебуваючи лише за 7 км від траси, яка веде в Дніпропетровську область. Представник ГУР сказав у коментарі FT, що тактика РФ націлена на те, щоб ЗСУ самі вийшли з Покровська.
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