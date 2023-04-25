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Росіяни взяли в полон і утримують іспанського волонтера у СІЗО Сімферополя, - Лубінець

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Україна, Вівторок 25 квітня 2023 15:38
Росіяни взяли в полон і утримують іспанського волонтера у СІЗО Сімферополя, - Лубінець Фото: омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Російські окупанти захопили в полон та незаконно утримують іспанського волонтера Мар'яно Гарсіа Калатаюда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця.

За його даними, чоловік понад вісім років проживав в Україні та допомагав її громадянам. Про його зникнення стало відомо 19 березня 2022 року.

"У жовтні 2022 року правозахисникам стало відомо, що Маріо тримають у СІЗО Сімферополя, проте офіційне підтвердження з’явилося лише зараз від воєнної прокуратури Чорноморського флоту РФ, яка вказує на нібито його "причетність до дій, спрямованих на заподіяння шкоди безпеці Росії"", - пише Лубінець.

Повідомляється, що іспанця можуть тримати в сімферопольському СІЗО. Його колишній співкамерник розповів, що 75-річний Маріо піддається тортурам з боку російських силовиків: у нього синці від ударів по ногах, він втратив частину зубів і зазнав жорстокого поводження з боку тюремної охорони.

Омбудсмен зауважив, що до чоловіка досі не пускають ані іспанського консула, якому навіть не повідомили про затримання Мар’яно Гарсіа Калатаюда, ані адвоката, який має на це ордер.

Росіяни взяли в полон і утримують іспанського волонтера у СІЗО Сімферополя, - Лубінець

Фото: волонтер Мар'яно Гарсіа Калатаюда (t.me/dmytro_lubinetzs)

Нагадаємо, нещодавно у мережі з'явилося відео жорстокої страти росіянами українського військового, де окупанти обезголовлюють полоненого.

СБУ розпочала розслідування жорстоко вбивства українця, а Міноборони заявило, що особу страченого полоненого встановлюють.

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