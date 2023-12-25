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Росіяни вже заявляють про "збиття F-16" в Україні. У Повітряних силах прокоментували

Україна, Понеділок 25 грудня 2023 09:11
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Росіяни вже заявляють про "збиття F-16" в Україні. У Повітряних силах прокоментували Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform.com.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Російські пропагандисти почали вигадувати, що їхні війська нібито вже збивають винищувачі F-16 в Україні. Однак Повітряні сили ЗСУ ще навіть не отримали ці літаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Я думаю, що під кінець дня буде більше (повідомлень про "збиті" F-16 - ред.). І під кінець року вони завершать "этот тяжелый год", мабуть, щонайменше двома ескадрильями", - сказав Ігнат.

Водночас він зазначив, що насправді такі повідомлення росіян тішать. У зведеннях Міноборони РФ за день по п'ять українських літаків "знищуються".

"Ну про F-16 це вже взагалі меми ходять, що вони навіть вже і їх "знайшли" в Україні". Я щодня отримую такі запитання від колег: "Ну то все ж таки, офрекорд, скажіть, є вони (в Україні - ред.)?". Люди хочуть вірити, що вони в Україні. Ну ворог повірив, і ворог їх "знищує", - додав речник.

Ігнат також відповів, чи готові вже на 100 відсотків винищувачі до відправки в Україну.

"Давайте не будемо перебільшувати про готовність, як це робить ворог. Готовність є, підтвердження наших західних партнерів є, що ми готові. Ми в процесі. Крім пілотів потрібна інфраструктура, інженери. Ми це вже багато разів обговорювали. Тому заявили наші партнери, що готові передати. Наразі от така була заява", - пояснив він.

F-16 для України

Раніше союзники України заявили про створення авіаційної коаліції для передачі державі сучасних винищувачів, зокрема F-16. Коаліцію очолили Нідерланди й Данія.

Восени Politico писало про те, що українські пілоти розпочали льотну підготовку на винищувачах F-16 у США, і вже 25 жовтня розпочали польоти на F-16. До цього вони навчалися на тренажерах, авіатренажерах, які повноцінно відтворювали кабіну літака.

22 грудня прем'єр Нідерландів Марк Рютте розповів, що уряд країни прийняв рішення щодо підготовки перших 18 винищувачів F-16 до передачі Україні. Своєю чергою під час переговорів президент України Володимир Зеленський подякував уряду Нідерландів за його рішення щодо цих літаків.

Додамо, раніше речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснював, що передані Україні літаки F-16 необхідно буде дещо модернізувати, щоб вони не уступали по параметрах російській авіації.

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