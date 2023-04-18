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Росіяни вже тричі за сьогодні вдарили по Оріхову (фото наслідків)

Фото: окупанти обстріляли Оріхів Запорізької області тричі 18 квітня (t.me/zoda_gov_ua)
Автор: Наталія Гурковська

Починаючи зранку вівторка, 18 квітня, російські окупанти вже тричі обстріляли Оріхів Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Запорізької ОВА Юрія Малашка.

"Вже тричі за сьогодні терористичні війська вдарили по багатостраждальному Оріхову", - написав він.

За його словами, забороненими міжнародним законодавством запалювальними снарядами окупанти били по приватному сектору.

"Фахівці ліквідовують пожежі та наслідки ворожих атак. На щастя, жертв та постраждалих немає", - додав Малашко.

Як повідомлялося, 18 квітня російська армія вдарила по центру Херсона, атакувавши місцевий ринок. Внаслідок обстрілу 1 особа загинула, ще 9 отримали поранення.

Крім того, російські військові з артилерії обстріляли місто Українськ Донецької області вранці 18 квітня. Внаслідок ворожої атаки вісім людей отримали поранення, їх доправили до лікарні.

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