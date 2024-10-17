Росіяни вже були за 4 кілометри від Куп'янська, - Синєгубов

За його словами, ситуація на Куп’янському напрямку змінюється постійно. Там також небезпечна динаміка військових дій у для цивільного населення.

"Ворог вже наближався - скажімо так, найближче до межі міста Куп’янська - на чотири кілометри. Звичайно, Збройні сили його постійно знищують, однак та динаміка, яка є, несе небезпеку для цивільного населення і цього населеного пункту", - розповів Синєгубов.

Він зауважив, що у місті всі сприяють Збройним силам ефективно вести оборону. Також у місті було введено евакуацію цивільного населення.