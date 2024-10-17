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Россияне уже были в 4 километрах от Купянска, - Синегубов

Фото: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов (facebook.com/synegubov.official)
Автор: Наталья Кава

Российские войска уже находились на расстоянии четырех километров от Купянска. Там ВСУ смешены постоянно отражать атаки врага.

Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По его словам, ситуация в Купянском направлении меняется постоянно. Там также опасна динамика военных действий для гражданского населения.

"Враг уже приближался - скажем так, ближе всего к черте города Купянска - на четыре километра. Конечно, Вооруженные силы его постоянно уничтожают, однако являющаяся динамика несет опасность для гражданского населения и этого населенного пункта", - рассказал Синегубов.

Он отметил, что в городе все способствуют вооруженным силам эффективно вести оборону. Также в городе была введена эвакуация гражданского населения.

Эвакуация Купянская

Ранее мы писали о том, что Совет обороны Харьковской области принял решение провести эвакуацию Купянска и еще трех общин , которые находятся ближе к линии фронта.

По словам Синегубова, на левобережной части Купянска невозможно обеспечить стабильное электро- и теплоснабжение. Также принудительную эвакуацию семей с детьми решили произвести в поселке Боровая.

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Война в УкраинеКупянск