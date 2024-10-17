Россияне уже были в 4 километрах от Купянска, - Синегубов

Российские войска уже находились на расстоянии четырех километров от Купянска. Там ВСУ смешены постоянно отражать атаки врага.
Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
По его словам, ситуация в Купянском направлении меняется постоянно. Там также опасна динамика военных действий для гражданского населения.
"Враг уже приближался - скажем так, ближе всего к черте города Купянска - на четыре километра. Конечно, Вооруженные силы его постоянно уничтожают, однако являющаяся динамика несет опасность для гражданского населения и этого населенного пункта", - рассказал Синегубов.
Он отметил, что в городе все способствуют вооруженным силам эффективно вести оборону. Также в городе была введена эвакуация гражданского населения.
Ранее мы писали о том, что Совет обороны Харьковской области принял решение провести эвакуацию Купянска и еще трех общин , которые находятся ближе к линии фронта.
По словам Синегубова, на левобережной части Купянска невозможно обеспечить стабильное электро- и теплоснабжение. Также принудительную эвакуацию семей с детьми решили произвести в поселке Боровая.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .