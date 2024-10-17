Россияне уже были в 4 километрах от Купянска, - Синегубов

По его словам, ситуация в Купянском направлении меняется постоянно. Там также опасна динамика военных действий для гражданского населения.

"Враг уже приближался - скажем так, ближе всего к черте города Купянска - на четыре километра. Конечно, Вооруженные силы его постоянно уничтожают, однако являющаяся динамика несет опасность для гражданского населения и этого населенного пункта", - рассказал Синегубов.

Он отметил, что в городе все способствуют вооруженным силам эффективно вести оборону. Также в городе была введена эвакуация гражданского населения.