Росіяни втретє за добу обстріляли Харків

Російські війська сьогодні, 14 травня, знову обстріляли Харків. Це вже третій випадок за добу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Харківської ОВА Олега Синєгубова і мера Харкова Ігоря Терехова.
"Удари по Харкову" - написав глава області.
Більше жодної додаткової інформації з цього приводу він не повідомив.
Терехов написав, що в місті було чутно два вибухи.
Сьогодні рано вранці росіяни вдарили по Київському району міста керованими авіабомбами. Унаслідок цього поранення отримали двоє людей.
Уже вдень окупанти вдарили по центру Харкова, влучили в багатоповерхівку. Через це постраждали 17 людей.
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