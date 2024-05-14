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Россияне в третий раз за сутки обстреляли Харьков

Архивное фото: россияне третий раз за сутки обстреляли Харьков (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска сегодня, 14 мая, снова обстреляли Харьков. Это уже третий случай за сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова и мэра Харькова Игоря Терехова.

"Удары по Харькову" - написал глава области.

Больше никакой дополнительной информации по этому поводу он не сообщил.

Терехов написал, что в городе было слышно два взрыва.

Предыдущие обстрелы Харькова

Сегодня рано утром россияне ударили по Киевскому району города управляемыми авиабомбами. В результате этого ранения получили два человека.

Уже днем оккупанты ударили по центру Харькова, попали в многоэтажку. Из-за этого пострадали 17 человек.

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