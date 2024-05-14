Росіяни втретє за добу обстріляли Харків

Російські війська сьогодні, 14 травня, знову обстріляли Харків. Це вже третій випадок за добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Харківської ОВА Олега Синєгубова і мера Харкова Ігоря Терехова.

"Удари по Харкову" - написав глава області. Більше жодної додаткової інформації з цього приводу він не повідомив. Терехов написав, що в місті було чутно два вибухи. Попередні обстріли Харкова Сьогодні рано вранці росіяни вдарили по Київському району міста керованими авіабомбами. Унаслідок цього поранення отримали двоє людей. Уже вдень окупанти вдарили по центру Харкова, влучили в багатоповерхівку. Через це постраждали 17 людей.