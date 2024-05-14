ua en ru
Вт, 14 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне в третий раз за сутки обстреляли Харьков

Харьков, Вторник 14 мая 2024 17:52
UA EN RU
Россияне в третий раз за сутки обстреляли Харьков Архивное фото: россияне третий раз за сутки обстреляли Харьков (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска сегодня, 14 мая, снова обстреляли Харьков. Это уже третий случай за сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова и мэра Харькова Игоря Терехова.

"Удары по Харькову" - написал глава области.

Больше никакой дополнительной информации по этому поводу он не сообщил.

Терехов написал, что в городе было слышно два взрыва.

Предыдущие обстрелы Харькова

Сегодня рано утром россияне ударили по Киевскому району города управляемыми авиабомбами. В результате этого ранения получили два человека.

Уже днем оккупанты ударили по центру Харькова, попали в многоэтажку. Из-за этого пострадали 17 человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Харьков Война в Украине
NEWS
10 фактов о новом законе о мобилизации, о которых должен знать каждый
10 фактов о новом законе о мобилизации, о которых должен знать каждый
DAILY
Чужой среди своих. Почему Зеленский указал Кубракову на выход и что за этим стоит
Милан Лелич, Ростислав Шаправский Чужой среди своих. Почему Зеленский указал Кубракову на выход и что за этим стоит