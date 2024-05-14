Россияне в третий раз за сутки обстреляли Харьков
Архивное фото: россияне третий раз за сутки обстреляли Харьков (Getty Images)
Российские войска сегодня, 14 мая, снова обстреляли Харьков. Это уже третий случай за сутки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова и мэра Харькова Игоря Терехова.
"Удары по Харькову" - написал глава области.
Больше никакой дополнительной информации по этому поводу он не сообщил.
Терехов написал, что в городе было слышно два взрыва.
Предыдущие обстрелы Харькова
Сегодня рано утром россияне ударили по Киевскому району города управляемыми авиабомбами. В результате этого ранения получили два человека.
Уже днем оккупанты ударили по центру Харькова, попали в многоэтажку. Из-за этого пострадали 17 человек.
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