Росіяни втратили понад 1000 солдатів, 2 літаки і гелікоптер: Генштаб оновив дані за добу

За останню добу, з 18 на 19 вересня, росіяни втратили у боях проти України ще 1010 солдатів. Також ЗСУ знищили 2 літаки та гелікоптер..
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 23 вересня 2025 року орієнтовно становлять:
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 23 вересня 2025 року орієнтовно становлять:
Нагадаємо, що станом на вечір 23 вересня на фронті було зафіксовано 143 бойові дії. Найбільша кількість боїв відбулася на Покровському напрямку.
Зокрема, там ворог здійснив 44 наступальні дії. Активність російських окупантів фіксувалася поблизу населених пунктів Ніканорівка, Золотий Колодязь, Родинське, Красний Лиман, Новоекономічне, Миролюбівка, Луч, Мирноград, Звірево, Котлино, Удачне, Молодецьке, Дачне.
