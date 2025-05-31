Росіяни втратили за добу понад 1200 солдатів і 54 артсистеми, - Генштаб

Ситуація на фронтах

Нагадаємо, станом на вечір 30 травня, на фронті від початку доби було зафіксовано 149 бойових зіткнень. Найбільшу кількість атака ворог здійснив на чотирьох напрямках у Донецькій області та в Курській області.

Зокрема, 38 спроб штурмів було лише на Покровському напрямку. Станом на 22:00, три боєзіткнення ще тривали.

Детальніше про ситуацію на фронті минулого вечора - дізнавайтесь в матеріалі РБК-Україна.

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