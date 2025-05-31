Россияне потеряли за сутки более 1200 солдат и 54 артсистемы, - Генштаб

Ситуация на фронтах

Напомним, по состоянию на вечер 30 мая, на фронте с начала суток было зафиксировано 149 боевых столкновений. Наибольшее количество атак враг совершил на четырех направлениях в Донецкой области и в Курской области.

В частности, 38 попыток штурмов было только на Покровском направлении. По состоянию на 22:00, три боестолкновения еще продолжались.

Подробнее о ситуации на фронте минувшим вечером - узнавайте в материале РБК-Украина.

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