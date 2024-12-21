Россияне потеряли за сутки почти 1900 солдат и много техники, - Генштаб

За последние сутки, с 20 на 21 декабря, Россия потеряла на фронте 1860 солдат. Также воины ВСУ уничтожили 10 танков, 32 артсистемы и 98 единиц автотехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утренний отчет Генерального штаба ВСУ.

Напомним, что по состоянию на вечер, 20 декабря, на фронте с начала суток было зафиксировано 191 бой.

Из них 50 произошли только в Курской области. Также, по данным Генштаба, враг в этот день интенсивно атаковал на Покровском направлении.

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