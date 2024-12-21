Россияне потеряли за сутки почти 1900 солдат и много техники, - Генштаб
Фото: потери россиян с 2022 года превысили 772 тысячи военных (Getty Images)
За последние сутки, с 20 на 21 декабря, Россия потеряла на фронте 1860 солдат. Также воины ВСУ уничтожили 10 танков, 32 артсистемы и 98 единиц автотехники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утренний отчет Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.12.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 772 280 (+1860) человек ликвидировано;
- танков - 9594 (+10) ед;
- боевых бронированных машин - 19 841 (+18) ед;
- артиллерийских систем - 21 252 (+32) ед;
- РСЗО - 1256 ед;
- средства ПВО - 1027 ед;
- самолетов - 369 ед;
- вертолетов - 329 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 20 685 (+85) ед;
- крылатых ракет - 2947 (+4) ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 31 891 (+98) ед;
- специальной техники - 3662 ед.
Напомним, что по состоянию на вечер, 20 декабря, на фронте с начала суток было зафиксировано 191 бой.
Из них 50 произошли только в Курской области. Также, по данным Генштаба, враг в этот день интенсивно атаковал на Покровском направлении.
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