Росіяни втратили за добу майже 1600 солдатів і багато техніки, - Генштаб

Нагадаємо, станом на вечір, 18 січня, на фронті впродовж доби відбулося 176 бойових зіткнень. Найбільшу кількість боїв було зафіксовано на Покровському напрямку, а саме - 84.

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