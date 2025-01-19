Россияне потеряли за сутки почти 1600 солдат и много техники, - Генштаб

Напомним, по состоянию вечер, 18 января, на фронте на протяжении суток произошло 176 боевых столкновений. Наибольшее количество боев было зафиксировано на Покровском направлении, а именно - 84.

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