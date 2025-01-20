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Росіяни вдарили КАБ по селищу в Харківській області, поранена дитина

Понеділок 20 січня 2025 00:37
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Росіяни вдарили КАБ по селищу в Харківській області, поранена дитина Ілюстративне фото: через російський авіаудар у Золочеві була поранена дитина (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти завдали авіаудару по селищу Золочів Богодухівського району Харківської області. Через ворожий обстріл постраждала дівчинка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну військову адміністрацію.

В ОВА зазначили, що для атаки по населеному пункту російські загарбники застосували керовану авіаційну бомбу.

Удар прийшовся біля приватного будинку у Золочеві.

Спочатку в адміністрації розповіли, що внаслідок обстрілу постраждав хлопчик 14 років, який отримав осколкові поранення. Дитина була госпіталізована до медичної установи.

Втім, пізніше в ОВА навели уточнені дані медиків про те, що постраждала дівчинка 14 років.

Довідка: селище Золочів у Богодухівському районі розташоване біля витоків річки Уди, у центрі Золочівської громади на північному заході Харківської області.

За даними на 2024 рік, у цьому селища кількість населення становила 500 осіб.

Після початку широкомасштабного вторгення РФ окупанти кілька разів намагалися захопити Золочів.

Росіяни вдарили КАБ по селищу в Харківській області, поранена дитина

Селище Золочів на карті (фото: скрін google.com/maps)

Обстріли Золочева

Населений пункт часто страждає від ворожих обстрілів. Наприклад, у квітні минулого року війська РФ вдарили ракетами С-300 по центру Золочева, й тоді внаслідок обстрілу у селищі були пошкоджені адміністративні будівлі.

Перед тим, у лютому. 2024 року, російські загарбники обстріляли ракетами С-300 готель у Золочеві. В результаті атаки загинуло немовля.

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