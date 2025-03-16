Россияне потеряли за сутки 1400 солдат и большое количество техники, - Генштаб

За последние сутки, с 15 на 16 марта, потери армии РФ на фронте составили 1400 солдат. Также воины ВСУ уничтожили 78 артсистем, 180 беспилотников оперативно-тактического уровня и 113 единиц автотехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Ситуация около Покровска

Напомним, вчера представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов заявил, что Покровск эффективно обороняется украинскими военными. В частности, за его защиту отвечают компетентные подразделения.

"Есть эффективные решения и тактики, которые собственно вспарывают российскую спайку дронов и обученной пехоты. Уничтожают пехоту, за счет, в том числе доминирования в воздухе, если мы говорим о беспилотниках", - отметил он.

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