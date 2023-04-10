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Росіяни втрачають щодня близько двох рот в районі Мар'їнки та Авдіївки, - Сили оборони

Фото: росіяни втрачають під Мар'їнкою та Авдіївкою до двох рот щодня (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Росіяни щодня втрачають в районі Мар’їнки та Авдіївки до двох рот особового складу.

Про це заявив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону, передає РБК-Україна.

За його словами, в районі цих двох міст ведуться постійні позиційні бої, в яких росіяни мають перемінний успіх. Але ЗСУ повертають назад всі завойовані РФ позиції.

"Противник несе колосальні втрати, кожного дня ворог втрачає близько двох рот особового складу, але не полишає надії", - зазначив він.

Дмитрашківський також додав, що за словами російських полонених, їх відправляють у бій "не досить тверезі командири", просто підіймають серед ночі і без жодної підготовки під дулами автоматів відправляють на штурм.

Нагадаємо, за інформацією Сил оборони російська армія намагається заблокувати Авдіївку і просунутися на Донецькому напрямку.

При цьому аналітики ISW зазначають, що наступ російських військ на Авдіївку припинився.

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Мар'їнкаАвдіївкаВійна Росії проти України