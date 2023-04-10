Росіяни втрачають щодня близько двох рот в районі Мар'їнки та Авдіївки, - Сили оборони

Росіяни щодня втрачають в районі Мар’їнки та Авдіївки до двох рот особового складу.

Про це заявив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону, передає РБК-Україна .

За його словами, в районі цих двох міст ведуться постійні позиційні бої, в яких росіяни мають перемінний успіх. Але ЗСУ повертають назад всі завойовані РФ позиції.

"Противник несе колосальні втрати, кожного дня ворог втрачає близько двох рот особового складу, але не полишає надії", - зазначив він.

Дмитрашківський також додав, що за словами російських полонених, їх відправляють у бій "не досить тверезі командири", просто підіймають серед ночі і без жодної підготовки під дулами автоматів відправляють на штурм.