Росіяни втрачають позиції під Бахмутом: з'явилася оновлена карта боїв

Так, російські окупанти продовжують спроби захопити українське місто Бахмут, Донецької області. Також на сході продовжують точитися запеклі бої. Попри це наші захисники змогли просунутись на 2 кілометри на Бахмутському напрямку.

Також російські війська продовжують спроби захопити Мар’їнку.

Бої тривають і на Авдіївському та Лиманському напрямках.