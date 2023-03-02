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Росіяни встановили блок-пости на виїзді з Маріуполя та риють окопи біля мостів

Фото: росіяни встановили блок-пости на виїзді з Маріуполя (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 2 березня, росіяни встановили блок-пости на виїзді з Маріуполя та почали рити окопи та мінувати території біля мостів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

"Від сьогодні окупанти встановили блок-пости на виїзді з Маріуполя в Сартану. Суцільна перевірка документів (паспорт/фільтрація/прописка) та вибірково телефонів. Також пункти контролю на всіх мостах. Додатково біля мостів почали рити окопи та проводити мінування", - заявив Андрющенко.

За його словами, нині "навіть гуманітарна допомога перетворилась на знущання". Окупанти змушують всіх без виключення, для отримання гуманітарної допомоги в “призначений час” зайняти чергу перед російським гумштабом.

"Потім з битвою прорватись аби отримати подачку з простроченими продуктами", - підкреслив радник.

Крім того, він повідомив, що попри гучні оголошення РФ люди продовжують жити в руїнах. За його даними, жителі Маріуполі живуть в спалених будинках.

"Режим почав боятись. Навіть ззовні стає складно переконувати в тому, що “Россия тут навсегда”, - підкреслив Андрющенко

Нагадаємо, вчора радник мера повідомив, що росіяни змінили тактику переміщення колон в Маріуполі.

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МаріупольокупантиВійна Росії проти України