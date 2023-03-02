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Россияне установили блок-посты на выезде из Мариуполя и роют окопы у мостов

Фото: россияне установили блок-посты на выезде из Мариуполя (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 2 марта, россияне установили блокпосты на выезде из Мариуполя и начали рыть окопы и минировать территории у мостов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

"С сегодняшнего дня оккупанты установили блок-посты на выезде из Мариуполя в Сартану. Сплошная проверка документов (паспорт/фильтрация/прописка) и выборочно телефонов. Также пункты контроля на всех мостах. Дополнительно у мостов начали рыть окопы и проводить минирование", - заявил Андрющенко.

По его словам, сейчас "даже гуманитарная помощь превратилась в издевательство". Оккупанты заставляют всех без исключения, для получения гуманитарной помощи в назначенное время занять очередь перед российским гумштабом.

"Потом с битвой прорваться, чтобы получить подачку с просроченными продуктами", - подчеркнул советник.

Кроме того, он сообщил, что, несмотря на громкие объявления РФ, люди продолжают жить в руинах. По его данным, жители Мариуполя живут в сожженных домах.

"Режим начал бояться. Даже снаружи становится сложно убеждать в том, что "Россия здесь навсегда", - подчеркнул Андрющенко.

Напомним, вчера советник мэра сообщил, что россияне сменили тактику перемещения колонн в Мариуполе.

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