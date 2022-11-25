Окупанти вдарили по Чугуєву ракетами С-300, є руйнування

Російські війська надвечір 25 листопада завдали ракетного удару по Чугуєву, застосувавши комплекс С-300. Внаслідок обстрілу є руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Харківської ОВ Олега Синегубова в Telegram .

"Російські окупанти випустили ракети С-300 по Чугуївському району. Попередньо – без постраждалих. Просимо мешканців Харківської області: не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - зазначив він.

При цьому у коментарі "Супспільному" мер міста Галина Мінаєва розповіла, що ворожі удари припали по нежитловій будівлі, є руйнування, пожежі не було.