Россияне утром нанесли удары по Купянску: есть пострадавший

Утром 26 ноября российские войска, применив артиллерию, нанесли несколько ударов по Купянску (Харьковская область). В результате обстрелов есть пострадавший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram .

"Уже утром оккупанты снова нанесли артиллерийские удары по Купянску. Предварительно – один пострадавший. Детали уточняются", - написал он.

Кроме того, Синегубов рассказал, что в течение суток оккупанты наносили ракетные и артиллерийские удары по приграничным районам области.

Так, после полуночи в результате ударов по Купянску возникли пожары 6 гаражей. Пострадавших, к счастью, нет.