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Росіяни вранці "засипали" Херсон артилерією. Серед поранених поліцейські

Фото: росіяни вранці "засипали" Херсон артилерією, серед поранених поліцейські (t.me/phogovua)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти з ранку понеділка, 2 жовтня, не втомлюються гатити по Херсону - під обстріл потрапило авто поліцейських, двоє поранених. Також постраждалі є серед громадянських.

Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Telegram-канал міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, Telegram-канал начальника Херсонської МВА Романа Мрочка.

"Під вогонь потрапило авто патрульної поліції. Удар був такої сили, що пробило броню. Постраждали двоє поліцейських. Вони госпіталізовані, один із патрульних у вкрай тяжкому стані", - розповів Клименко.

За його словами, ворог продовжує засипати Херсон артилерією.

"Під час ранкового обстрілу спецпризначенцям КОРДу вдалося під триваючим вибухами врятувати цивільного, якому відірвало ногу. Постраждалого передали лікарям. Його стан критичний", - додав голова МВС.

Також відомо про четвертого потерпілого. Він отримує допомогу лікарів. Його травми нетяжкі. 

 

Наслідки обстрілу Херсона 2 жовтня (t.me/Klymenko_MVS, t.me/phogovua)

Як зазначив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, внаслідок обстрілу Херсона російськими військами є влучання і поблизу об'єкта транспортної інфраструктури.

Наслідки обстрілу Херсона 2 жовтня (t.me/olexandrprokudin)

У ботанічному саду ХДУ, що поблизу автовокзала, знайдені фрагменти ракети.

Обстріли Херсона

Усю ніч та ранок понеділка, 2 жовтня, російські війська били по Херсону. Під час однієї з атак поранення отримали двоє дівчаток та їхня мати.

Крім того, сьогодні близько 05:00 ворог обстріляв середмістя Херсона. На місці влучання виникла пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці.

Пізніше у Херсоні знову повідомляли про вибухи. Місцевих жителів просили без потреби не виходити надвір.

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Херсон