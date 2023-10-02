Россияне утром "засыпали" Херсон артиллерией. Среди раненых полицейские

"Под огонь попал автомобиль патрульной полиции. Удар был такой силы, что пробило броню. Пострадали двое полицейских. Они госпитализированы, один из патрульных в крайне тяжелом состоянии", - рассказал Клименко.

По его словам, враг продолжает засыпать Херсон артиллерией.

"Во время утреннего обстрела спецназначенцам КОРД удалось под продолжающимся взрывами спасти гражданского, которому оторвало ногу. Пострадавшего передали врачам. Его состояние критическое", - добавил глава МВД.

Также известно о четвертом потерпевшем. Он получает помощь врачам. Его травмы нетяжелые.

Последствия обстрела Херсона 2 октября (t.me/Klymenko_MVS, t.me/phogovua)

Как отметил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко, в результате обстрела Херсона российскими войсками есть попадание и вблизи объекта транспортной инфраструктуры.

Последствия обстрела Херсона 2 октября (t.me/olexandrprokudin)

В ботаническом саду вблизи автовокзала ХГУ найдены фрагменты ракеты.

Обстрелы Херсона

Всю ночь и утро понедельника, 2 октября, российские войска били по Херсону. Во время одной из атак ранения получили две девочки и их мать.

Кроме того, сегодня около 05:00 враг обстрелял центр Херсона. На месте попадания возник пожар, который оперативно ликвидировали пожарные.

Позже в Херсоне снова сообщали о взрывах. Местных жителей просили без надобности не выходить на улицу.